Trucker die op file inreed ontloopt celstraf: ‘Je hebt mijn vader van me afgenomen’

19-jarige Wijchenaar valt van snorfiets als politie hem stopteken wil geven; rijbewijs ingenomen na blaastest

3 februari WIJCHEN – Een man op een snorfiets is woensdagavond ten val gekomen op de Veldweg in Wijchen. Agenten zagen de 19-jarige bestuurder uit Wijchen snel een afslag nam toen hij de politiewagen in het oog kreeg. Daarop zetten ze de achtervolging in.