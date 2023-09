Uitstel wordt geen afstel: deelscooters van Felyx komen deze maand écht naar Wijchen

Wie uitkijkt naar zijn of haar eerste ritje op een deelscooter van Felyx in Wijchen, moet nog héél even geduld hebben. Eigenlijk zouden de elektrische scooters in juli al rondrijden in het dorp, maar vakanties gooiden roet in het eten. Nog deze maand komen de scooters écht, zo bezweert het bedrijf.