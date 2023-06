Vanochtend overwegend bewolkt in Wijchen

Verloederd gebouw opgeknapt: vluchtelin­gen in Nijmegen krijgen straks les in oude basis­school

Een oude school in het Nijmeegse stadsdeel Lindenholt komt weer in gebruik. Kinderen van vluchtelingen die in Nijmegen verblijven, krijgen in de zomer of net daarna les in het voormalige gebouw van basisschool De Kampus. Maar waar komen de leraren vandaan in een tijd van grote tekorten?