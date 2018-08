Verdorde struik? Dit bedrijf maakt elke plant weer groen

Het idee ontstond per toeval, vertelt Fabian de la Croix (37), directeur van het bedrijf DLC Airless Spuitwerken. ,,Eigenlijk hadden we per ongeluk de buxussen bij een klant laten verdorren toen we een zeil over de planten hadden gelegd bij het witten van de muren.’’



De la Croix zocht een oplossing om de planten weer mooi groen te krijgen. Hij kwam uit bij een combinatie van een kleurstof en voedingsstof. ,,Het is geen verf en ook nog goed voor de plant’’, beweert hij. Verder is het goedje volgens hem milieuvriendelijk en blijft het vijf tot zeven weken zitten op de struiken, als het goed indroogt. ,,Hoe het zit met hoosbuien weet ik niet, maar het trekt echt in de blaadjes van de plant, waardoor de kleur tegen een stootje moet kunnen.’’