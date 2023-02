Verhalen van Wijchense ouderen, opgetekend door kinderen, bieden venster op een radicaal andere tijd

Aardbeving Turkije raakt ook Nijmeegs amateur­voet­bal: ‘Wij spelen dit weekend niet’

Voetbalvereniging SV Waalstad speelt komend weekeinde geen wedstrijden vanwege de aardbeving in Turkije en Syrië. Veel leden van de Nijmeegse club zijn van Turkse komaf en volgens voorzitter Arif Akdag is het voor hen te zwaar om in actie te komen. ,,Veel spelers hebben familie zitten in getroffen gebied.”

14:04