Viooltjesactie basisschool De Viersprong voor Oekraïne: ‘Heel Wijchen moet geel en blauw kleuren!’

De werkelijkheid is echter minder vrolijk. Oekraïne is binnengevallen door Rusland en vecht voor zijn voortbestaan. De kinderen van De Viersprong vonden dat ze in actie moesten komen voor het land. Ze bedachten een viooltjesactie en die werd maandag, toch wel feestelijk, afgetrapt.

Het idee is afkomstig van de leerlingenraad. ,,We hebben laatst een sponsorloop gehouden voor een nieuw schoolplein”, legt Ruben Fleuren (11) uit. ,,We vonden het eigenlijk niet kunnen dat we daar wel geld voor inzamelen en niets zouden doen voor Oekraïne. Toen kwamen we op het idee om gele en blauwe viooltjes te verkopen.” De bedoeling is dat Wijchenaren de plantjes in de kleuren van de Oekraïense vlag kopen en in hun voortuinen zetten. ,,Dan kleurt heel Wijchen geel-blauw”, zegt Ruben enthousiast. ,,De opbrengst gaat naar Giro 555.”