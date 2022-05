Volleybalvrouwen spelen in uitverkochte Arcus oefeninterland tegen Frankrijk

WIJCHEN - Het Nederlands vrouwenvolleybalteam speelt woensdagavond in het Wijchense sportcentrum Arcus een oefenwedstrijd tegen Frankrijk. De zaal is uitverkocht, maar de wedstrijd kan gevolgd worden via een livestream.

Sportcentrum Arcus staat goed bekend bij de Nevobo en was in het verleden al vaker het decor van oefenwedstrijden van het Nederlands volleybalteam, zowel bij de vrouwen als bij de mannen. Voor echte interlands is de zaal te laag. ,,Het Nederlands vrouwenteam is bezig met de voorbereiding op de Nations League, die in juni en juli gespeeld wordt in Turkije, Brazilië en Canada. We zijn natuurlijk hartstikke trots dat ze voor een oefenwedstrijd naar Wijchen komen’’, zegt Henk-Jan Grobbe, directielid van Arcus.

De zaal is met ruim duizend bezoekers stijf uitverkocht. ,,De kaarten waren in tien minuten weg’’, zegt Grobbe. Het geeft aan hoezeer volleybal hier leeft.’’

Twee speelsters met Wijchense roots

Dat kan te maken hebben met de aanwezigheid van twee speelsters bij het Nederlands team met Wijchense roots. Grobbe: ,,De moeder van de Nijmeegse Iris Scholten komt uit Wijchen en heeft bij Trivos gespeeld. Sarah van Aalen komt zelf uit Wijchen en speelde bij Trivos. Van Aalen doet overigens niet mee tegen Frankrijk. Zij heeft met haar Duitse club Sc Potsdam net de play-offs gespeeld en moet rust nemen.’’

De oefeninterlands zijn belangrijk voor het Nederlands volleybalteam, om speelsters en spelsystemen uit te proberen. ,,Voor de Nations League, maar ook voor het wereldkampioenschap volleybal voor vrouwen, dat in september en oktober wordt gespeeld in Nederland en Polen’’, zegt Grobbe.

Copacabana tussen Maas en Waal

Bij dat toernooi speelt sportcentrum Arcus ook een belangrijke rol. Het is de thuisbasis van Brazilië en de Dominicaanse Republiek, de nummers twee en zeven van de wereldranglijst. De speelsters worden in Wijchen in hotels ondergebracht en trainen in de Arcus. Voor en tijdens het wereldkampioenschap is er een randprogramma in heel Maas en Waal onder het motto ‘Copacabana tussen Maas en Waal’.

De interland tegen Frankrijk gaat volgens Grobbe in een kolkende ambiance gespeeld worden. ,,Het is natuurlijk sowieso al geweldig dat we een uitverkocht huis hebben. De Nevobo komt met een speciale oranje speelvloer, dat ziet er flitsend uit. De wedstrijd wordt via een livestream uitgezonden. Ook wordt de nieuwe sponsor, DHL, gepresenteerd. Die gaat een aantal zaalsporten sponsoren. Nieuw is in dat verband onder meer een elektronische boarding waarop reclame getoond wordt.’’

De oefeninterland Nederland-Frankrijk in Arcus in Wijchen begint om 19.30 uur. De wedstrijd kan live gevolgd worden via de site volleybal.nl.