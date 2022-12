Wat gaat er mis op deze rotonde? Aan de weg ligt het niet: ‘Zie ontzettend veel dingen fout gaan’

Wel hard gaan, maar met minder prikkels: ‘Stille’ uren kermis Wijchen in 2023 verlengd

WIJCHEN - Onverwachte geluiden, harde muziek en knipperende lichten. Voor jongeren met autisme is de kermis in Wijchen niet te doen. Maar tollen in de lucht met de Boostermax, dat willen ze wel. Daarom zijn er zogenoemde prikkelarme uren op de zaterdag. De gemeente Wijchen gaat ze in 2023 uitbreiden.

