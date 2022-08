Wat is dat voor volle zaal achter die deuren? Het is een nieuw driedaags festival: Batenburg Baroque

Ze treedt over de hele wereld op, violist en zakelijk leider Judith Steenbrink van ensemble Holland Baroque. Maar wanneer trad ze nou eens op in haar eigen stadje, Batenburg? Het was een stadgenoot en muziekliefhebber die haar uitdaagde. Waarop Steenbrink het eerste Baroque Festival organiseerde, met barokconcerten in de Oude en de Nieuwe Sint-Victorkerk, live zigeunermuziek in Uitbaeterij de Viersprong, een vocalistencompetitie voor jong conservatoriumtalent en een jazzoptreden op het pleintje in Batenburg.