Wie boort de tank van een Twingo zoals die van Esther open voor benzine? ‘Moet iemand zijn met hoge nood’

Het was het eerste wat ze dacht. Op een maandagochtend startte Esther van Rossem (55) uit Wijchen haar Renault Twingo, hoorde het piepje dat waarschuwt voor een lege tank, en keek naar de meter.



Leeg. Maar ze had de laatste keer nog getankt, zeker 35 liter. Zouden ze dan de benzine gejat hebben? Nee, dat kon helemaal niet en de reden daarvoor was simpel. ,,Er zit een slot op de tankdop.” Wat het dan wel was?



Toch de benzine gejat.



Bij het tankstation ontdekte ze wat er gebeurd was: iemand had een gaatje geboord in de tank, aan de onderkant van de auto. En niemand in de buurt had er ook maar iets van gemerkt.