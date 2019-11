Wijchen bouwt uitbouw voor Marco na hevig kermisongeluk: ‘Niet voor te stellen, al die hulp’

Iedere dag is Sjaak Rossen (70) ‘op de bouw’ aan de Watersnipstraat in Wijchen. Zeven dagen per week, vanaf acht uur ’s morgens. Hij maakt er zelf niet te veel woorden aan vuil. ,,Ik ken de schoonmoeder van Marco goed. Ze vroegen of ik mee wilde om de garage aan te kopen. En zo is het gekomen.’’