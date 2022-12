Wijchen breidt ‘prikkelarme’ kermis flink uit: bijna drie uur lang zachte muziek en geen flikkerende lichten

Wat gaat er mis op deze rotonde? Aan de weg ligt het niet: ‘Zie ontzettend veel dingen fout gaan’

WIJCHEN - Twee aanrijdingen in een uur tijd op dezelfde rotonde. Wat zegt dat over de verkeerssituatie in Wijchen? ANWB-consul Piet van den Dikkenberg ziet veel misgaan.

12 december