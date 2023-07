Wijchen maakt werk van herinneringsbos: ‘Het biedt troost en milieuwinst’

Door slachtof­fer aangereden zedendelin­quent die bij kinderboer­de­rij kwam blijft voorlopig in de cel

Zolang er geen andere kliniek is waar een 63-jarige zedendelinquent uit Nijmegen verder kan met zijn tbs-behandeling en re-integratie blijft hij in de cel. ,,Dat hij niet terug kan naar Nijmegen is duidelijk”, zei de rechtbank vrijdag tot opluchting van slachtoffers.