Wijchen wil korte metten maken met woekeraars als Japanse duizendknoop

Mysterieus geklop blijkt afkomstig van man die in toiletruim­te van leeg gebouw ligt

De politie is zondagavond rond 20.30 uur massaal uitgerukt na een melding dat er geklop was gehoord uit een leegstaand pand aan de Zevenheuvelenweg in Groesbeek. Een passant liep met zijn hond langs het gebouw en hoorde geklop van binnenuit.

30 januari