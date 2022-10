Wijchen wil richting de 50.000 inwoners: Groeien? Mooi, maar het moet wel kunnen

Brandstich­ter horeca Wijchen op vrije voeten na 262 dagen cel, wel tbs met voorwaar­den

WIJCHEN - De 27-jarige man die in juni 2021 brand stichtte bij een supermarkt en een snackbar in Wijchen en daartoe een poging deed bij een derde zaak, is veroordeeld tot een celstraf van 262 dagen en tbs met voorwaarden. Ook moet de man 30.000 euro schadevergoeding betalen.

