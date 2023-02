Wijchenaar (41) verdacht van ontucht met meisje (14): ‘Ik had gevoelens, maar we hebben geen seks gehad’

Soma (16) wil 'blik op de wereld verruimen' en ging weg uit Japan: ‘Jullie eten hier veel brood’

Hoe is het voor een Japanse jongen van 15 om voor een jaar naar de andere kant van de wereld te vertrekken? Soma Nakahori kan er alles over vertellen. Voor het komende half jaar zoekt hij een nieuw gastgezin in Wijchen.

3 februari