Wijchens centrummanager Yvette Akkermans vertrekt vanwege de stroperigheid van gemeente

Kan Wijchen Schaatst! nog wel doorgaan dit jaar? ‘We zitten midden in een energiecri­sis’

WIJCHEN - Een ijsbaan die de hele kerstvakantie verwarmd moet worden, terwijl we midden in een energiecrisis zitten. Volgens de lokale D66-fractie is het Wijchense evenement ‘Wijchen Schaatst!’ niet meer ‘van deze tijd’. ,,Moeten we dit nog wel willen als gemeente?”

13 oktober