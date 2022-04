Wijchens zorgbedrijf Compass failliet, voor cliënten wordt oplossing gezocht

Compass verleent psychische zorg, met name aan jongeren. Het afgelopen jaar was het bedrijf vaak negatief in het nieuws. Oud-bestuurder Koos Föllings gaf zich uit voor psychotherapeut, terwijl hij het niet was. Bovendien bleek hij in het verleden meermaals veroordeeld, onder meer in 2017 wegens stalking en bedreiging.