Wonen in de kerk van Balgoij? Het lijkt een kansrijke optie

Wat kun je met de kerk van Balgoij als de pastoor er geen diensten meer houdt? Inwoners van het dorp kunnen er maandag over meepraten, tijdens een speciale bijeenkomst over een eventuele woonfunctie van de kerk.

Zo’n twintig mensen komen er nog naar een gemiddelde mis in Balgoij. Veel meer zullen het er niet zijn, schat parochie De Twaalf Apostelen. Zoals overal in Nederland loopt ook in Balgoij het kerkbezoek terug, en dat heeft gevolgen.

De Twaalf Apostelen wil de komende tien jaar negen van de twaalf kerken afstoten, waaronder de Johannes de Doper in Balgoij. Maar wat dan?

Om vast na te denken over een nieuwe toekomst voor een beeldbepalend gebouw, is er maandag 27 maart een speciale bijeenkomst over de vraag of je zou kunnen wonen in de kerk. Die bijeenkomst wordt georganiseerd door werkgroep Herbestemming Kerk. Daarin zitten onder meer leden van heemkundevereniging Pagus Balgoye en Leefbaar Balgoy. Die groep adviseert uiteindelijk het kerkbestuur.

Wonen belangrijk, maar meer mogelijkheden

De avond over wonen in de kerk is een vervolg van een eerdere bijeenkomst, afgelopen november. Daar kwam wonen naar voren als belangrijkste toekomstige functie. Meerdere ruimten zijn interessant, bleek uit een eerdere inventarisatie: de vieringsruimte, de koffieruimte en de sacristie.

Quote We staan aan de vooravond van een grote verande­ring, en dat gaat stap voor stap Wilma Willems

Wonen is maar een van de mogelijkheden, zegt Wilma Willems van de werkgroep. De kerk zou ook een zorgfunctie kunnen krijgen, of een culturele. ,,Of een mengvorm daarvan. We staan aan de vooravond van een grote verandering, en dat gaat stap voor stap. De bijeenkomst van maandag gaat over de vraag: wie is er geïnteresseerd om op termijn in de kerk te wonen? En wat voor wensen zouden er dan zijn?”

De bijeenkomst van maandag is in de koffieruimte, zegt Willems. ,,Maar als er veel belangstelling is, is die misschien aan de kleine kant.” Hoeveel aanmeldingen er zijn, is nog niet bekend.

Wie mee wil denken over de toekomst van de kerk, kan zich aanmelden via leefbaarbalgoij@gmail.com.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.