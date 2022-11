Wonen in Wijchen wordt in 2023 iéts duurder

Gemeenteraad aan zet

Heb je een huis met een WOZ-waarde van 225.000 euro in 2022, dan ga je in 2023 van in totaal iets meer dan 605 euro per jaar, naar bijna 617 euro. Bij een huis van 475.000 euro is dat in 2022 ruim 1015 euro, in 2023 stijgt dit bedrag naar ruim 1038 euro per jaar, iets meer dan 2 procent.