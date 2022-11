Wordt Alverna definitief een dorp zonder eigen winkel? ‘Dat is een ramp, dat zeg ik je’

Het recept voor een geslaagd feest voor jongeren: ‘Je moet geld hebben voor een aantrekke­lij­ke artiest’

WIJCHEN/ALVERNA - De Kloosterfeesten in Alverna zijn zaterdag uitverkocht. Feestavond Hosse Bosse in Wijchen daarentegen is afgelast, omdat er nauwelijks kaarten waren verkocht. Waar ligt het aan? Is er een recept voor een geslaagd feestje?

