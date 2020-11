Zoon van overreden voetganger schrijft hartenkreet: ‘Papa, ik hou van je, rust zacht’

‘Mama is nog geen 40, ik ben nog geen 15 en m’n zusje is nog niet eens 12 en je bent nu al weg papa. Ik hou zoveel van je. Ik wou je nog zoveel vragen. Je moest me nog zoveel leren en nu heb ik je niet meer. Nooit meer’.



De 42-jarige Wijchenaar werd dinsdagavond doodgereden, waarschijnlijk nadat hij een automobilist op zijn rijgedrag had aangesproken op de Ververt in Wijchen. Volgens getuigen ontstond er een conflict en werd het slachtoffer vervolgens tot twee keer toe overreden. De automobilist vluchtte en werd later in Beuningen aangehouden. Inmiddels is duidelijk dat de aangehouden verdachte een 18-jarige man uit Woerden is.



‘Het is nog geen dag geleden gebeurd en nu mis ik je al’, schrijft zijn zoon in een hartverscheurend bericht op Instagram.