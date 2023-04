Bijna helft kantoorruimte in Wijdemeren heeft een te laag energielabel

OPINIE Utrechtse standplaat­sen: beter veilen dan loten

De Utrechtse gemeenteraad discussieert over de beste methode om standplaatsen in de stad voor bloemisten, visboeren en oliebollenbakkers te verdelen (AD, 11 april 2023). De eerlijkste manier is geen loting of selectie, maar een veiling, vinden Sander Onderstal (Hoogleraar Strategie & Markten) en Ruben van Oosten (PhD-student).