Half bewolkte dag in Wijdemeren

Merlin is tolk voor doven- en slechtho­ren­den: ‘In de gevangenis, op begrafenis­sen en zelfs op vakanties’

,,Zelfs al lig ik in mijn kist, dan nog ben ik aan het gebaren.’’ Merlin Dik communiceert met haar handen. Niet omdat ze zich niet goed verstaanbaar kan maken, maar wel omdat ze tolk is voor doven- en slechthorenden. Tijdens vakanties, maar ook op begrafenissen of in de gevangenis.