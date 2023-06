Lekker weer in Wijdemeren vandaag

Karima (33) rijdt vol in op nieuwe vriendin van ex en knijpt agent keihard in kruis: ‘Ze is niet goed snik’

Agressie is volgens het Openbaar Ministerie de rode draad in het leven van de Utrechtse Karima (33). Ga maar na: zij rijdt met haar Volkswagen Polo in op de nieuwe vriendin van haar ex. Ze bedreigt een agent met de dood en knijpt hem bij haar aanhouding dusdanig in zijn kruis dat hij vreest dat zijn kinderwens in gevaar komt.