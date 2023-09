's-Graveland VR1 wint in doelpuntenfestijn van Loosdrecht VR1

FC UTRECHT VROUWEN Captain van der Most kijkt uit naar debuut in Galgen­waard: ‘Wat anders dan op een achteraf­veld­je’

Met EK-winnaar Liza van der Most (29) als captain én ruim 12.000 enthousiaste fans op de tribune van stadion Galgenwaard, keren de voetbalsters van FC Utrecht morgen terug in de eredivisie. ,,Ik kan niet wachten’’, verzekert Van der Most aan de vooravond van de ouverture tegen Feyenoord Vrouwen.