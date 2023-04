Vrouw heeft glaasje te veel op en ramt geparkeerde voertuigen in Kortenhoef

Maartens­dijk het afvoerput­je van De Bilt? Bewoners tot op het bot verdeeld over toekomst van het dorp

Windmolens, zonnevelden en 200 woningen, deels in de natuur. Als de plannen doorgaan, wordt Maartensdijk het afvoerputje van gemeente De Bilt, vreest een groep dorpsbewoners. Maar niet iedereen in Maartensdijk denkt daar zo over. ,,Als we niet bouwen voor onze kinderen, dan gaat ons dorp langzaam ten onder.”