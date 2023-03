Acht boeren zijn opgelucht: groen licht voor duurzaam mest vergisten in een nieuwe fabriek in Cothen

De acht boeren die samen een biovergister in Cothen willen bouwen, zijn opgelucht. Hen wordt waarschijnlijk geen strobreed meer in de weg gelegd om vanaf eind december in deze zogeheten co-vergister mest te verwerken.

In de co-vergister of biogasinstallatie wordt een mengsel van mest en organische producten zoals groente- en fruitresten vergist tot biogas en mineralen. Het gas gaat naar het lokale aardgasnet, de mineralen worden uitgestrooid op het land als vervanger van kunstmest. Nu wordt de mest uitgereden over land.

Op de publieke tribune in de raadzaal van het gemeentehuis zaten dinsdagavond de acht melkveehouders uit de Kromme Rijnstreek die de vereiste vergunningen voor een biogasinstallatie al zes jaar op zak hebben. Waren ze in de vorige vergadering nog boos, nu zijn ze opgelucht. De verandering in hun gemoedtoestand heeft alles te maken met het vooruitzicht dat er in de gemeenteraad geen meerderheid meer is om hun plannen alsnog te dwarsbomen.

Bang voor overlast

Een maand geleden wilden de fracties van SamenWerkt, VVD en Burgerbelangen, samen goed voor elf van de negentien zetels, bij de provincie Utrecht aankloppen om de vergunning in te trekken. Ze waren bang voor overlast in de buurt. Ook waren ze wantrouwend.

Quote Wij houden ons aan de regels en voorschrif­ten en veroorza­ken geen overlast. Wij willen op de gemeentepo­li­tiek kunnen vertrouwen Willem van der Horst

Op andere plaatsen waar zulke fabrieken draaien, is namelijk ook giftig afval in de vergister gedumpt waarna het in het milieu terechtkwam. Het liefst zouden de drie fracties daarom ‘met de kennis van nu’ de vergunning laten intrekken. Maar kan dat zomaar zonder dat aan de boeren een forse schadevergoeding betaald zou moeten worden?

Voordat de gemeente stappen zou nemen om de vergunning ongedaan te maken, wilden de raadsleden weten welk financieel risico de gemeente daarbij loopt. De geraadpleegde advocaat Hekkelman adviseert geen intrekkingsverzoek bij de provincie te doen. Want de gemeente zou volgens deze adviseur aansprakelijk zijn voor de schade die in de miljoenen euro’s kan lopen.

‘Wij willen betrouwbare overheid zijn’

De progressieve combinatie SamenWerkt, met vijf zetels de grootste fractie in de gemeenteraad, legt zich nu tot opluchting van de boeren neer bij de verleende vergunning. ,,Al onze zorgen zijn ook na een werkbezoek aan zo’n biogasinstallatie in Luttelgeest niet weggenomen, maar wij willen een betrouwbare overheid zijn’’, zei fractievoorzitter Marc Gnodde.

Directeur Ids Schaap van BioValue, het Friese bedrijf waarmee de boeren in zee gaan, is blij dat er nu geen draagvlak meer in de raad is voor een intrekkingsverzoek ook al geeft Burgerbelangen zich nog niet gewonnen.

Namens de acht boeren zegt Willem van der Horst uit Cothen: ,,Wij willen net als andere bedrijven behandeld worden. Dus dat een onherroepelijk vergunning wordt gerespecteerd. Wij houden ons aan de regels en voorschriften en veroorzaken geen overlast. Wij willen op de gemeentepolitiek kunnen vertrouwen. Wij verduurzamen onze boerderijen in hoog tempo. Dat vraagt om samenwerking en geen tegenwerking.’’

De fabriek wordt gebouwd op het industrieterrein achter de Stefanushoeve en fabriekshallen van Van Dijk aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg in Cothen. Een loods staat er al, terwijl Stedin binnenkort aan de slag gaat voor de elektriciteitskabels. Ook andere voorbereidingen zijn volgens Schaap van BioValue in volle gang.

Van der Horst verwacht dat eind december de eerste vrachten mest vergist gaan worden. Dat is mest van hemzelf en van zijn collega’s uit Cothen, Langbroek, Doorn, Driebergen en en Leersum.

