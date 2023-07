Nienke (18) en haar hondje Finnley gaan naar WK behendig­heid in Engeland: ‘Honden vinden dit leuk’

Door tunnels rennen, over barrières springen, balanceren op een wipwap, tussen palen slalommen: daar zijn heuse wereldkampioenschappen in, voor honden én hun trainers. En de Amerongse Nienke Tessensohn is de beste in haar klasse. Zij doet daarom deze week mee aan het WK in Engeland.