Bewoners opgelucht: flexwoningen in buitengebied van Cothen van de baan

De plaatsing van flexwoningen en tiny houses in het buitengebied van Cothen aan de Groenewoudseweg is van de baan. Buurtbewoners die in verzet kwamen tegen dit plan, zijn opgelucht. Deze huizen komen nu op de gemeentewerkplaats in Wijk.