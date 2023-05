Bewonersavond over ‘levensbedreigende situatie’ waarbij politie man neerschoot in Wijk bij Duurstede

Plots stond de héle straat vol agenten en werd een verwarde buurman neergescho­ten: ‘Even heel eng’

Een woonwijk in het normaal gesproken rustige Wijk bij Duurstede stond zondagavond flink op z’n kop. De politie schoot een verwarde man neer, nadat hij een wapen gebruikte tegen agenten. ,,Het was echt wel even heel eng.”