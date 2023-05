Dit is hoe de eerste teams uit Wijk bij Duurstede dit weekeinde speelden

Vioolvirtu­oos Niek Baar speelt se­mi-thuiswed­strijd in Barbara­kerk

Al woont de bekende violist Niek Baar in Berlijn, zodra hij in Nederland toeft - ‘en dat is heel vaak’ -, verblijft hij bij zijn ouders in Culemborg. Baar treedt 10 juni ook in zijn ‘semi-woonplaats’ op, samen met het Concertgebouw Kamerorkest in de Grote of Barbarakerk.