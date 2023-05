Dit is hoe de eerste teams uit Wijk bij Duurstede dit weekeinde speelden

RECONSTRUCTIE Zo kwam wethouder Wil Kosterman ten val in Wijk bij Duurstede: ‘De maat is vol, we kunnen zo niet verder’

Onder druk van een dreigende motie van wantrouwen is wethouder Wil Kosterman, het boegbeeld van de progressieve combinatie SamenWerkt, deze week in Wijk bij Duurstede opgestapt. Met een crisis in de gemeenteraad als gevolg.