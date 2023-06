Eén op de vier huizen in Wijk bij Duurstede aangemerkt als energiezuinig

Zorgen in Den Engh en is de nieuwe aanvlieg­rou­te Schiphol echt een probleem?

De zorgen over de nieuwe aanvliegroute voor Schiphol zijn enorm overtrokken, zo betoogt een lezer. En de overheid moet meer helpen bij het verduurzamen van woningen in plaats van zand in de raderen strooien. In Den Dolder maken ze zich ernstig zorgen over een nieuwe verbindingsweg.