Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Wijk bij Duurstede vandaag

Nieuw provincie­be­stuur Utrecht gaat in uiterste geval dwingen om windmolens te plaatsen

Als gemeenten niet willen meewerken aan het plaatsen van windmolens, houdt de provincie nadrukkelijk de mogelijkheid open hen daartoe toch te dwingen. Dat is een van de meest opvallende afspraken in het nieuwe coalitieakkoord dat GroenLinks, D66, VVD, PvdA en CDA hebben bereikt en in handen is van het AD.