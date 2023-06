Heldere dag in Wijk bij Duurstede

Penning­mees­ter doet greep in de kas; stichting staakt per direct zwemmen met een beperking

Geen van de bestuursleden had iets in de gaten, totdat er ineens een gepeperde rekening op de mat viel. Of ze maar even de achterstallige huur van het zwembad wilden betalen. Toen werd duidelijk dat de stichting Samen Verder uit Houten op zwart zaad zit. Vermoedelijk door toedoen van de eigen penningmeester die een greep in de kas heeft gedaan.