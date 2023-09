Hogere accijns op sigaretten: bijna drieduizend inwoners Wijk bij Duurstede geraakt

Pijnlijk debuut voor Pascal Junggeburt als hoofdcoach van CDW: ‘Handhaving is een realisti­sche doelstel­ling’

Pascal Junggeburt beleefde een horrordebuut als coach van CDW uit Wijk bij Duurstede. Zijn ploeg kreeg in de beker met 0-8 klop van Jonathan, dat in alle opzichten de bovenliggende partij was. ,,Deze wedstrijd moeten we maar snel vergeten”, zegt de coach die deze zomer het assistent-trainerschap bij SVL inruilde voor zijn eerste baan als hoofdcoach.