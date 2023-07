Kermis in Wijk houdt ondanks ‘losbandig gedrag, drankmisbruik en geldverkwisting’ al eeuwen stand

LekArt stopt als tweejaar­lijks kunstfesti­val en slaat nieuwe wegen in: ‘Zullen nieuwe initiatie­ven ontstaan’

Het tweejaarlijkse LekArt beeldende kunstfestival in Culemborg, dat van 1990 tot 2018 werd gehouden, keert niet meer in zijn oorspronkelijke vorm terug. Het bestuur meldt in een persverklaring dat het financieel niet meer is rond te breien. Het ‘merk’ LekArt verdwijnt echter niet, maar hoe dat voortaan wordt ingevuld staat nog niet vast.