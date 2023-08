Museum Dorestad en VVV nog tot december in spanning of zij in stadhuis Wijk bij Duurstede komen

Crisis in Wijk bij Duurstede gaat nog maanden duren: ‘Eerst moet het vertrouwen terug’

De vertrouwenscrisis in het gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede na het gedwongen vertrek van wethouder Wil Kosterman gaat nog maanden duren. In een ijzige sfeer werd dat deze week duidelijk in de gemeenteraad.