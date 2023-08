Neergeschoten verwarde man uit Wijk bij Duurstede beschoot zelf agenten met een kruisboog

Probleem met drinkwater in Doorn nog niet verholpen: advies water te koken verlengd tot en met woensdag

Het advies van Vitens aan inwoners van Doorn om water voor gebruik te koken is verlengd tot en met woensdagavond (19.00 uur). Het drinkwater in die plaats is besmet met de enterokokken-bacterie. De verwachting was dat het advies dinsdag zou verlopen.