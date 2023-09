Ondanks blauwalg tóch kunnen zwemmen in de plas bij Wijk bij Duurstede, hoe zit dat?

met update Gemeenteme­de­wer­ker neemt gevonden granaat mee, stadhuis Doorn meteen ontruimd

Het gemeentehuis in het Utrechtse Doorn is donderdagmiddag ontruimd geweest nadat een medewerker een granaat mee naar binnen had genomen. Die persoon had het explosief gekregen van een collega op de gemeentewerf in Doorn.