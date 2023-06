Politiedatabase telt bijna driehonderd camera's in Wijk bij Duurstede, onder het landelijk gemiddelde

nacompetitievoetbal rivierenland Doek valt voor WNC en Haaften, Tricht sneuvelt na strafschop­pen en SMVC Fair Play houdt promotie­droom levend

De nacompetitie is in volle gang. In Rivierenland komen dit weekeinde zeven voetbalclubs in actie in de strijd om promotie en lijfsbehoud. Benieuwd naar alle verrichtingen? Blijf deze pagina verversen voor updates.