Schapenboeren bang na ‘brute moordpartij’: ‘De ingewanden lagen eruit, afschuwelijk’

Ondanks blauwalg tóch kunnen zwemmen in de plas bij Wijk bij Duurstede, hoe zit dat?

In het zwemwater van recreatieterrein De Gravenbol tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede is blauwalg aangetroffen. Toch kan er volgens beheerder Dick Quaadgras veilig gezwommen worden, want de gifgroene ‘prut’ ligt niet overal, maar slechts in een deel van de zwemplas.