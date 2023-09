Even omrijden: A2 morgen­nacht dicht voor oefening bij coupure in de Diefdijk

De snelweg A2 gaat in de nacht van vrijdag 8 op zaterdag 9 september dicht in de richting Utrecht. Rijkswaterstaat test samen met Waterschap Rivierenland de coupure in de Diefdijk tussen knooppunt Deil en afrit Everdingen.