Uit dit bouwjaar komen de meeste voertuigen in jouw gemeente

E-bike is niet meer weg te denken van het fietspad, maar nu komt de speedpede­lec erbij: gaat dat werken?

Onder voorwaarden mogen ze voortaan provinciale fietspaden op. Zelfs in de steden Utrecht en Amersfoort is de elektrische powerfiets voortaan welkom. Dat de fietspaden daarmee meteen druk bevolkt raken met speedpedelecs, verwacht fietsspecialist Mark de Vos niet. ,,Maar dit is absoluut iets van de toekomst.”