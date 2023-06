Veel oud-leerlingen wijzen Yvonne (1952-2023) aan als hun favo juf: ‘Het liefdevolle en zorgzame zat in haar’

Matthieu (40) hackte Sophie Hilbrand, nu stalkt hij zijn hulpver­leen­sters en zet hun foto's op sekssites

Een nu 40-jarige Houtenaar die vijf jaar terug werd veroordeeld voor het stalken van BN’ers als Sophie Hilbrand en Victoria Koblenko, is gewoon doorgegaan met zijn praktijken. Ditmaal kroop hij in de huid van zijn behandelaars van twee GGZ-klinieken in Assen en Eindhoven, stuurde namens hen seksueel getinte berichten en zette hen op sekssites als SM-meesteres of bondageliefhebster.