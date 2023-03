Waar kun je stemmen in de gemeente Wijk bij Duurstede? Hier vind je alle stembureaus

Boze buurt: extra veel verkeer past niet in smalle Sportlaan in Driebergen

Er is een podcast gemaakt, er zijn filmpjes opgenomen en er is geld opgehaald voor een advocaat. De omwonenden aan de Sportlaan in Driebergen hebben veel tijd en energie gestopt om de bouw van 44 woningen tegen te houden. Dat aantal past hier niet, menen de bezorgde buurtbewoners.