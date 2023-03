Wijk bij Duurstede krijgt compliment van gedeputeerde voor opvang statushouders

Drieberger Gennaro Ooft ontwikkelt zich snel onder de vleugels van SVL: ‘Ik ben trots op die jongen’

Met Gennaro Ooft (18) in de basis boekte eersteklasser SVL een cruciale zege op Nivo Sparta: 2-1. De vleugelaanvaller kwam afgelopen zomer over van FC Driebergen en ontwikkelt zich in Langbroek in een razend tempo. ,,De jongens ondersteunen me goed.”