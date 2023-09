Overleden oud-wethouder Joost Reus laat geen windmolens na, wél een veilige tunnel

Hij gaat de boeken in als de ‘fietswethouder’, de man die de veelbesproken Vianense Poort in Culemborg taboe verklaarde voor auto’s. Joost Reus, tussen 2014 en 2022 wethouder voor GroenLinks, is donderdag overleden. Hij werd 60 jaar.