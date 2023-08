Depressivi­teit en wietge­bruik zorgden bijna voor familiedra­ma met dodelijke afloop: ‘Ik schaam me’

Het scheelde maar een haartje of bij een heftig gezinsdrama in Doesburg, op 25 maart dit jaar, waren dodelijke slachtoffers gevallen. Een 20-jarige, suïcidale zoon bedreigde in het holst van de nacht zowel zijn vader als zijn jongere zus met een keukenmes. Wonder boven wonder bleef het bij vernielingen van deuren en een muur.